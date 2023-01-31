RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 143144145146

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:34

Re: ТАСКОМБАНК

По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 31.10.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:44

  Alien написав:
  ukr0014959 написав:А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича


Ну значить і буде лише для відкриття конверт депо використовуватись. А могло бути краще.
ukr0014959
 
Повідомлень: 171
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57

  valya написав:По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
буває, якщо пару років не було ніякого руху по рахунку
flysoulfly
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 13.01.09
Подякував: 568 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:16

А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?
Искатель
 
Повідомлень: 5752
З нами з: 22.02.16
Подякував: 903 раз.
Подякували: 4665 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 21:21

  Искатель написав:А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?

ну а тоо
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3555
З нами з: 05.05.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:45

Re: ТАСКОМБАНК

Перечитав декілька сторінок форуму стосовно Верікард і все одно не зовсім все зрозумів. Виникли такі питання - тому, хто не був ніколи клієнтом ТАСа можна брати рефералку від друга, закачувати по цьому посиланню додаток і відкривати Верікард і буде по 100 грн бонусів обом ? Чи потрібно щось витратити по картці? Чи потрібно щоб вона була з лімітом і тоді тільки буде бонус? Чи для бонусу треба другу заповнювати анкету і вказувати дані потенційного клієнта?
Чи бонус за рефералкою і велком бонус це дві різні речі?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 02.09.19
Подякував: 188 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:21

Re: ТАСКОМБАНК

  1finanсier написав:Чи бонус за рефералкою і велком бонус це дві різні речі?
Ось так точно
Alien
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 143144145146
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, flex123 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6074)
31.01.2023 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.