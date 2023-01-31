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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 січ, 2023 19:34
По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
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valya
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:44
Alien написав: ukr0014959 написав:
А Тася жадібною виявилась
- це якраз не вiдкриття, а давно- та загальновiдомий факт - Тася - один з найбiльш важких на видачу лiмiтiв банкiв неньки. Особливо новачкам. А враховуючи, що ви ще й дистанцiйно вiдкривались... В такому випадку лiмiт взагалi мабуть наливають лише близьким родичам Сергiя Леонiдовича
Ну значить і буде лише для відкриття конверт депо використовуватись. А могло бути краще.
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ukr0014959
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Додано: Пон 30 січ, 2023 19:57
valya написав:
По двох акках, картки, які вже давно не використовувалися - заблоковані! Чого це так банк бавиться?
буває, якщо пару років не було ніякого руху по рахунку
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 січ, 2023 21:16
А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?
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Искатель
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Додано: Пон 30 січ, 2023 21:21
Искатель написав:
А по Very Card кешбэк - тоже чистыми, как и по Б5 и Пудре, да? Т.е. на аптеки, например, чистых 3%?
ну а тоо
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Amethyst
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:45
Перечитав декілька сторінок форуму стосовно Верікард і все одно не зовсім все зрозумів. Виникли такі питання - тому, хто не був ніколи клієнтом ТАСа можна брати рефералку від друга, закачувати по цьому посиланню додаток і відкривати Верікард і буде по 100 грн бонусів обом ? Чи потрібно щось витратити по картці? Чи потрібно щоб вона була з лімітом і тоді тільки буде бонус? Чи для бонусу треба другу заповнювати анкету і вказувати дані потенційного клієнта?
Чи бонус за рефералкою і велком бонус це дві різні речі?
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1finanсier
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:21
1finanсier написав:
Чи бонус за рефералкою і велком бонус це дві різні речі?
Ось так точно
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Alien
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Додано: Вів 31 січ, 2023 13:26
Как пополнить ощадный рахунок без комиса через IBAN ? Пробую через приват24 ,хочет комис 100грн за перевод 100 000. Открыты в приложении 2 карты гривн и долларовая и ощадный рахунок .
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unmotors
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Додано: Вів 31 січ, 2023 14:01
unmotors написав:
Как пополнить ощадный рахунок без комиса через IBAN ? Пробую через приват24 ,хочет комис 100грн за перевод 100 000. Открыты в приложении 2 карты гривн и долларовая и ощадный рахунок .
Ну так это комисс Привата
В Альфе, Моне и Райфе, например, нет комисс за IBAN
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Amethyst
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Додано: Вів 31 січ, 2023 14:03
unmotors написав:
Как пополнить ощадный рахунок без комиса через IBAN ? Пробую через приват24 ,хочет комис 100грн за перевод 100 000. Открыты в приложении 2 карты гривн и долларовая и ощадный рахунок .
Не через приват.
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mihasik
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