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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:19
в Тас2ю перевод с Платівки на Платівку другого клиента с комиссией?
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flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:36
flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
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Howl
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