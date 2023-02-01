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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 січ, 2023 18:19
в Тас2ю перевод с Платівки на Платівку другого клиента с комиссией?
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flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:36
flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
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Howl
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Додано: Сер 01 лют, 2023 02:40
Howl написав:flysoulfly
, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:39
flysoulfly написав: Howl написав:flysoulfly
, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
через кассу
фри только на кредитку, пусть Б5 откроет или Вери
хз может еще тянучки карт сработают
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cohan
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:31
flysoulfly написав:
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
Ещё один вариант, это открыть в приложении Ощадный рахунок и кинуть на него сэпом. Вход на ощадник без комиса. С ощадника перевод на свою плативку тоже без комиса.
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