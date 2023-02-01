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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 144145146147

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:19

в Тас2ю перевод с Платівки на Платівку другого клиента с комиссией?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 18:36

Re: ТАСКОМБАНК

flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
Howl
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Повідомлень: 5161
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 02:40

  Howl написав:flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1377
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 07:39

  flysoulfly написав:
  Howl написав:flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?


через кассу :mrgreen:

фри только на кредитку, пусть Б5 откроет или Вери

хз может еще тянучки карт сработают
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:31

  flysoulfly написав:сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?

Ещё один вариант, это открыть в приложении Ощадный рахунок и кинуть на него сэпом. Вход на ощадник без комиса. С ощадника перевод на свою плативку тоже без комиса.
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

Если на very карте есть кредитные и собственные средства ,то при конвертдепо сначала идет списание собственных средств ?
unmotors
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 11:49

Тарифы по ВериКард не могу найти, ткните плиз.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 12:35

  unmotors написав:Если на very карте есть кредитные и собственные средства ,то при конвертдепо сначала идет списание собственных средств ?

Типово - так, якщо власні кошти вже провелися по рахунку. Якщо Ви накидаєте туди грошей через p2p, то можуть бути спецефекти. Тому заводьте СЕПом або уважно контролюйте проводки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 13:04

  ВIВ написав:Тарифы по ВериКард не могу найти, ткните плиз.

https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_221122.pdf
Ferlakur
 
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