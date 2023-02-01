ТАСКОМБАНК
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:19
в Тас2ю перевод с Платівки на Платівку другого клиента с комиссией?
flysoulfly
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Додано: Вів 31 січ, 2023 18:36
flysoulfly, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
Howl
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Додано: Сер 01 лют, 2023 02:40
Howl написав: flysoulfly
, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
flysoulfly
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Додано: Сер 01 лют, 2023 07:39
flysoulfly написав: Howl написав: flysoulfly
, нецелевое пополнение Платівки облагается комиссией, т. е. входящие платные.
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
через кассу
фри только на кредитку, пусть Б5 откроет или Вери
хз может еще тянучки карт сработают
cohan
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:31
flysoulfly написав:
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
Ещё один вариант, это открыть в приложении Ощадный рахунок и кинуть на него сэпом. Вход на ощадник без комиса. С ощадника перевод на свою плативку тоже без комиса.
deneg net
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Додано: Сер 01 лют, 2023 10:47
Если на very карте есть кредитные и собственные средства ,то при конвертдепо сначала идет списание собственных средств ?
unmotors
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Додано: Сер 01 лют, 2023 11:49
Тарифы по ВериКард не могу найти, ткните плиз.
ВIВ
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Додано: Сер 01 лют, 2023 12:35
unmotors написав:
Если на very карте есть кредитные и собственные средства ,то при конвертдепо сначала идет списание собственных средств ?
Типово - так, якщо власні кошти вже провелися по рахунку. Якщо Ви накидаєте туди грошей через p2p, то можуть бути спецефекти. Тому заводьте СЕПом або уважно контролюйте проводки.
klug
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Додано: Сер 01 лют, 2023 13:04
ВIВ написав:
Тарифы по ВериКард не могу найти, ткните плиз.
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Very_Card_221122.pdf
Ferlakur
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Додано: Сер 01 лют, 2023 14:41
deneg net написав: flysoulfly написав:
сумно,
я як же з моєї картки іншого банку родичу 100к перекинути на ТАС для відкриття ним онлайн-конвертдепо ?
Ещё один вариант, это открыть в приложении Ощадный рахунок и кинуть на него сэпом. .
Так и хотел, но засомневался. При сэпе отправитель и получатель видны банку - и это ж разные физлица. Может вопрос и глупый, но какие-то могут быть последствия для получателя от банка/налоговой/соцслужбы итп ?
Сумма популярная... Что писать в назначении платежа - мат.допомога ?
flysoulfly
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