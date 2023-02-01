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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45
cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
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