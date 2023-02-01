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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45
cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:23
flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
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novichok
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:46
novichok написав: flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
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Amethyst
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:03
Amethyst написав: novichok написав: flysoulfly написав:
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
с чортиком я загнув звичайно...
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novichok
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