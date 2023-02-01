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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 145146147148

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45

  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1381
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:23

  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
novichok
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Повідомлень: 2915
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:46

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.

Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
Amethyst
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Повідомлень: 3571
З нами з: 05.05.21
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:03

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.

Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ

с чортиком я загнув звичайно... :)
novichok
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Повідомлень: 2915
З нами з: 31.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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  #<1 ... 145146147148
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