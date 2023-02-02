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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45
cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:23
flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 16:46
novichok написав: flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:03
Amethyst написав: novichok написав: flysoulfly написав:
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
с чортиком я загнув звичайно...
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Додано: Сер 01 лют, 2023 20:58
Amethyst написав: novichok написав: flysoulfly написав:
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
Чиї власні кошти, якщо відправник та отримувач різні ФО за умовами задачі?
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Додано: Сер 01 лют, 2023 21:07
Власні того, хто відправляє.
І відправляє на особистий рах.2620, а не на комерційний 2600
І дійсно, якщо буде багато (а не 2..3 у міс) переказів від різних осіб, то власника можуть запитати на предмет комерційної діяльності і по особистому рахунку. Ото і будете складати опус на предмет економічної доцільності цих поповнень
Востаннє редагувалось Amethyst
в Сер 01 лют, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 лют, 2023 22:22
flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
а шо, в "перевод на карту" карта другого банка не сработает?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:11
Amethyst написав:
І дійсно, якщо буде багато (а не 2..3 у міс) переказів від різних осіб, то власника можуть запитати на предмет комерційної діяльності і по особистому рахунку. Ото і будете складати опус на предмет економічної доцільності цих поповнень :
багато це про скільки?
я ж запитую, якщо популярна тут сума, загально десь біля 100К/місяць, одним чи двома переказами - ?
Може в когось є конкретний власний
досвід ?
flysoulfly написав:
При сэпе отправитель и получатель видны банку - и это ж разные физлица. Может вопрос и глупый, но какие-то могут быть последствия для получателя от банка/налоговой/соцслужбы итп ?
Сумма популярная... Что писать в назначении платежа - мат.допомога ?
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:28
Доброго дня,
поділіться рефералкою на Верікард пліз.
Дякую!
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Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
а шо, в "перевод на карту" карта другого банка не сработает?
чтоб без комиссий - это в чьем ИБ делать ??
я спросил, потому что в некоторых банках есть(было) возможность бесплатно перекидывать между разными
клиентами этого
банка. Есть ли такое тут без лишних декларирований?
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