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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 14:45

  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:23

  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 16:46

  novichok написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.

Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:03

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.

Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ

с чортиком я загнув звичайно... :)
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 20:58

  Amethyst написав:
  novichok написав:
  flysoulfly написав:а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?

Відправляйте СЕПом на Ощадний тай усе. У призначенні платежу вказуйте, що завгодно, хоч чортика намалюйте, головне вірно вказати ІБАН та ІПН одержувача.

Та нііі, в призначенні краще щось подібне нашкрябати: Поповнення поточного рахунку власними коштами. Без ПДВ

Чиї власні кошти, якщо відправник та отримувач різні ФО за умовами задачі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 21:07

Re: ТАСКОМБАНК

Власні того, хто відправляє.
І відправляє на особистий рах.2620, а не на комерційний 2600
І дійсно, якщо буде багато (а не 2..3 у міс) переказів від різних осіб, то власника можуть запитати на предмет комерційної діяльності і по особистому рахунку. Ото і будете складати опус на предмет економічної доцільності цих поповнень :mrgreen:
Востаннє редагувалось Amethyst в Сер 01 лют, 2023 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 22:22

  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?


а шо, в "перевод на карту" карта другого банка не сработает?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:11

  Amethyst написав:І дійсно, якщо буде багато (а не 2..3 у міс) переказів від різних осіб, то власника можуть запитати на предмет комерційної діяльності і по особистому рахунку. Ото і будете складати опус на предмет економічної доцільності цих поповнень :
багато це про скільки?
я ж запитую, якщо популярна тут сума, загально десь біля 100К/місяць, одним чи двома переказами - ?
Може в когось є конкретний власний досвід ?
  flysoulfly написав:При сэпе отправитель и получатель видны банку - и это ж разные физлица. Может вопрос и глупый, но какие-то могут быть последствия для получателя от банка/налоговой/соцслужбы итп ?
Сумма популярная... Что писать в назначении платежа - мат.допомога ?
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:28

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго дня,

поділіться рефералкою на Верікард пліз.
Дякую!
aseteen
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 12:29

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:хз
может еще тянучки карт сработают
а можно поподробнее - где и чем именно тянуть?
а шо, в "перевод на карту" карта другого банка не сработает?
чтоб без комиссий - это в чьем ИБ делать ??

я спросил, потому что в некоторых банках есть(было) возможность бесплатно перекидывать между разными клиентами этого банка. Есть ли такое тут без лишних декларирований?
flysoulfly
 
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