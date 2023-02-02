1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04
1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:35
Re: ТАСКОМБАНК
получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?
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