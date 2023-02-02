RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04

  aseteen написав:Доброго дня,

поділіться рефералкою на Верікард пліз.
Дякую!


1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням https://tas2u.page.link/KbUF
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
evgr
 
Повідомлень: 42
З нами з: 29.12.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:06

  aseteen написав:поділіться рефералкою на Верікард пліз.

В "особистих"
Alien
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:08

evgr
Дякую! Та я вже є користувачем Тас2Ю і карток їхніх.
aseteen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 163
З нами з: 05.06.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02

  aseteen написав:evgr
Дякую! Та я вже є користувачем Тас2Ю і карток їхніх.

Так для чого вам тоді рефералка, це ж для нових клієнтів
lara_08
 
Повідомлень: 609
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:35

Re: ТАСКОМБАНК

получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?
Яша
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:46

  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"
Alien
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:39

  Alien написав:
  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"

то есть в конце месяца надо подождать проводку по счету прежде чем гасить лимит?
Яша
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 10.04.07
Подякував: 148 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:49

  Яша написав:
  Alien написав:
  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"

то есть в конце месяца надо подождать проводку по счету прежде чем гасить лимит?
Нарахування КБ робиться кожного дня після 21:00. Виплата КБ так як і погашення кред. заборг-ті проводиться в оперчас.
Тобто крайній КБ поточного міс. буде нараховано вже після крайньої можливості погашення. Ну то і хай йому грець -- не доводьте до крайностей :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3582
З нами з: 05.05.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 146147148149
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1488)
02.02.2023 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.