1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04
1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:35
Re: ТАСКОМБАНК
получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?
Додано: Чет 02 лют, 2023 16:46
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:39
Додано: Чет 02 лют, 2023 17:49
Нарахування КБ робиться кожного дня після 21:00. Виплата КБ так як і погашення кред. заборг-ті проводиться в оперчас.
Тобто крайній КБ поточного міс. буде нараховано вже після крайньої можливості погашення. Ну то і хай йому грець -- не доводьте до крайностей
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