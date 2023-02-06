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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 146147148149

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:04

  aseteen написав:Доброго дня,

поділіться рефералкою на Верікард пліз.
Дякую!


1. Встановіть мобільний застосунок за посиланням https://tas2u.page.link/KbUF
2. Зареєструйтесь та отримайте картку ТАСКОМБАНК
3. Отримайте винагороду
evgr
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 13:06

  aseteen написав:поділіться рефералкою на Верікард пліз.

В "особистих"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 15:08

evgr
Дякую! Та я вже є користувачем Тас2Ю і карток їхніх.
aseteen
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:02

  aseteen написав:evgr
Дякую! Та я вже є користувачем Тас2Ю і карток їхніх.

Так для чого вам тоді рефералка, це ж для нових клієнтів
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:35

Re: ТАСКОМБАНК

получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 16:46

  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:39

  Alien написав:
  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"

то есть в конце месяца надо подождать проводку по счету прежде чем гасить лимит?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 17:49

  Яша написав:
  Alien написав:
  Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?

Точно так як по "великій п'ятірці"

то есть в конце месяца надо подождать проводку по счету прежде чем гасить лимит?
Нарахування КБ робиться кожного дня після 21:00. Виплата КБ так як і погашення кред. заборг-ті проводиться в оперчас.
Тобто крайній КБ поточного міс. буде нараховано вже після крайньої можливості погашення. Ну то і хай йому грець -- не доводьте до крайностей :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 17:24

Подскажите пожалуйста как то можно добавить компанию в меню "Коммунальные услуги" Чтобы можно было оплачивать коммуналку кредитными и за это начислялся кешбек, а не комиссия за платеж по реквизитам?
upd :arrow:
Дійсно по даній карті є кешбек за комунальні послуги. проте в додатку тас2ю відображаються лише ті компанії шо мають угодуз ТАСКОМБАНКом
emeta
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