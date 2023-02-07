Яша написав:получил верикард с кредлимитом. вопрос по кешбеку. он здесь фиксируется по дате операции или как в случае с Б5 по дате проводки?
Точно так як по "великій п'ятірці"
то есть в конце месяца надо подождать проводку по счету прежде чем гасить лимит?
Нарахування КБ робиться кожного дня після 21:00. Виплата КБ так як і погашення кред. заборг-ті проводиться в оперчас. Тобто крайній КБ поточного міс. буде нараховано вже після крайньої можливості погашення. Ну то і хай йому грець -- не доводьте до крайностей
Подскажите пожалуйста как то можно добавить компанию в меню "Коммунальные услуги" Чтобы можно было оплачивать коммуналку кредитными и за это начислялся кешбек, а не комиссия за платеж по реквизитам? upd
Дійсно по даній карті є кешбек за комунальні послуги. проте в додатку тас2ю відображаються лише ті компанії шо мають угодуз ТАСКОМБАНКом
Поясніть будь ласка за страховий тариф 1% для Very card- береться найбільша заборгованість по картці за минулий місяць і списується 1% в будь якому разі, чи це для випадків коли не вписався з поверненням кредитних коштів до 62 днів?