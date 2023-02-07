всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:53
всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
Re: ТАСКОМБАНК
З тарифів так одразу не зрозумієш що вона добровільна. Коли років 2 тому відкривав Велику п'ятірку- менеджер не хотіла відкривати картку без страховки.
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