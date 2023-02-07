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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 147148149150

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 11:53

  andriy_z написав:Поясніть будь ласка за страховий тариф 1% для Very card- береться найбільша заборгованість по картці за минулий місяць і списується 1% в будь якому разі, чи це для випадків коли не вписався з поверненням кредитних коштів до 62 днів?

всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29

Re: ТАСКОМБАНК

З тарифів так одразу не зрозумієш що вона добровільна. Коли років 2 тому відкривав Велику п'ятірку- менеджер не хотіла відкривати картку без страховки.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 15:24

Re: ТАСКОМБАНК

Добрий день. Відкрив very cart о нлайн через мобільний додаток. Серед переваг цієї карти пише що можна знімати кредитні кошти без комісії. То для цього ,як я розумію,необхідно замовити пластик? В додатку дає змогу замовити карту "Велика п'ятірка" . Варто її замовляти,чи ні? Дякую.
mykhailets7
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