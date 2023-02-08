всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:53
всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
Re: ТАСКОМБАНК
З тарифів так одразу не зрозумієш що вона добровільна. Коли років 2 тому відкривав Велику п'ятірку- менеджер не хотіла відкривати картку без страховки.
Додано: Вів 07 лют, 2023 15:24
Re: ТАСКОМБАНК
Добрий день. Відкрив very cart о нлайн через мобільний додаток. Серед переваг цієї карти пише що можна знімати кредитні кошти без комісії. То для цього ,як я розумію,необхідно замовити пластик? В додатку дає змогу замовити карту "Велика п'ятірка" . Варто її замовляти,чи ні? Дякую.
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:39
Re: ТАСКОМБАНК
41к лимита на верке сегодня пришло
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:39
Походу Тасю попустило по поводу лимитов - полтинники раздаёт направо и налево
Додано: Сер 08 лют, 2023 12:50
Додано: Сер 08 лют, 2023 13:46
Искатель
тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5
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