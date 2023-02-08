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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2023 11:53
andriy_z написав:
Поясніть будь ласка за страховий тариф 1% для Very card- береться найбільша заборгованість по картці за минулий місяць і списується 1% в будь якому разі, чи це для випадків коли не вписався з поверненням кредитних коштів до 62 днів?
всегда было интересно зачем людям страховка по карте
ну кроме как банк поддержать, если сильно любишь (с)
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cohan
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Додано: Вів 07 лют, 2023 12:29
З тарифів так одразу не зрозумієш що вона добровільна. Коли років 2 тому відкривав Велику п'ятірку- менеджер не хотіла відкривати картку без страховки.
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andriy_z
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Додано: Вів 07 лют, 2023 15:24
Добрий день. Відкрив very cart о нлайн через мобільний додаток. Серед переваг цієї карти пише що можна знімати кредитні кошти без комісії. То для цього ,як я розумію,необхідно замовити пластик? В додатку дає змогу замовити карту "Велика п'ятірка" . Варто її замовляти,чи ні? Дякую.
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mykhailets7
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:27
Добавили лимит в 50К по верке
Кто ещё такой лояльный?
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emeta
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:39
41к лимита на верке сегодня пришло
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vpchelko
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:39
Походу Тасю попустило по поводу лимитов - полтинники раздаёт направо и налево
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Кассандра
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:50
emeta написав:
Добавили лимит в 50К по верке
Кто ещё такой лояльный?
А я только хотел похвастать. Тоже с 15 до 50 сразу подняли. Но я это связал с тем, что открываю третий месяц конвертдепозиты у них...
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Искатель
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Додано: Сер 08 лют, 2023 13:46
Искатель
тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5
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vpchelko
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:09
vpchelko написав:Искатель
тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5
Тобто у вас є ліміт і на В5 і на Вері?
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Amethyst
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:32
Amethyst
не завидуйте - скоро не будет
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Кассандра
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