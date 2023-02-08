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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40
Искатель написав: emeta написав:
Добавили лимит в 50К по верке
Кто ещё такой лояльный?
А я только хотел похвастать. Тоже с 15 до 50 сразу подняли. Но я это связал с тем, что открываю третий месяц конвертдепозиты у них...
Теж у 5 разів збільшили ліміт, але по Б5. Боявся закривати для Верки.
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41
Підкажіть пліз як і за скільки до кінця депо треба замовляти валюту?
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Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59
Amethyst написав: vpchelko написав:Искатель
тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5
Тобто у вас є ліміт і на В5 і на Вері?
Тоже налили хорошо на нулевую Вери. Лимит Б5 на месте.
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