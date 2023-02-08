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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:
  emeta написав:Добавили лимит в 50К по верке
Кто ещё такой лояльный?

А я только хотел похвастать. Тоже с 15 до 50 сразу подняли. Но я это связал с тем, что открываю третий месяц конвертдепозиты у них...
Теж у 5 разів збільшили ліміт, але по Б5. Боявся закривати для Верки.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть пліз як і за скільки до кінця депо треба замовляти валюту?
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  vpchelko написав:Искатель

тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5

Тобто у вас є ліміт і на В5 і на Вері?


Тоже налили хорошо на нулевую Вери. Лимит Б5 на месте.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:02

Сегодня кинули лимит на Веру 50тыс.грн.
С Тазиком раньше не очень дружил, но закинул им на конверт. перед новым годом у.е.
Сегодня отблагодарили... Спасибо, начну ближе с ним знакомится.))
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 148149150151
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