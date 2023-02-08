Теж у 5 разів збільшили ліміт, але по Б5. Боявся закривати для Верки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41
Re: ТАСКОМБАНК
Підкажіть пліз як і за скільки до кінця депо треба замовляти валюту?
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:02
Сегодня кинули лимит на Веру 50тыс.грн.
С Тазиком раньше не очень дружил, но закинул им на конверт. перед новым годом у.е.
Сегодня отблагодарили... Спасибо, начну ближе с ним знакомится.))
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