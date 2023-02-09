Теж у 5 разів збільшили ліміт, але по Б5. Боявся закривати для Верки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41
Re: ТАСКОМБАНК
Підкажіть пліз як і за скільки до кінця депо треба замовляти валюту?
Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 08 лют, 2023 17:02
Сегодня кинули лимит на Веру 50тыс.грн.
С Тазиком раньше не очень дружил, но закинул им на конверт. перед новым годом у.е.
Сегодня отблагодарили... Спасибо, начну ближе с ним знакомится.))
Додано: Сер 08 лют, 2023 21:18
Сегодня хотел открыть счет, но онлайн выдавал ошибку, апку с апл стора не устанавливался, офлайн так же беда открыть счет была, на фоне кирдыка форварда...
Додано: Чет 09 лют, 2023 01:27
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:32
Акція від Таскомбанку та Millenium
Таскомбанк і торгівельна марка Millenium розпочали спільну акцію, в рамках якої покупці шоколаду можуть гарантовано повернути витрачені кошти, а також долучитися до важливого благодійного проекту.
Офіційні правила акції:https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-taskombanku-ta-millenium-25-hrn-povertayemo-na-kartku-i-shhe-25-napravlyayemo-na-blahodiynist
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