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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:
  emeta написав:Добавили лимит в 50К по верке
Кто ещё такой лояльный?

А я только хотел похвастать. Тоже с 15 до 50 сразу подняли. Но я это связал с тем, что открываю третий месяц конвертдепозиты у них...
Теж у 5 разів збільшили ліміт, але по Б5. Боявся закривати для Верки.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:41

Re: ТАСКОМБАНК

Підкажіть пліз як і за скільки до кінця депо треба замовляти валюту?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 14:59

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  vpchelko написав:Искатель

тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5

Тобто у вас є ліміт і на В5 і на Вері?


Тоже налили хорошо на нулевую Вери. Лимит Б5 на месте.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 17:02

Сегодня кинули лимит на Веру 50тыс.грн.
С Тазиком раньше не очень дружил, но закинул им на конверт. перед новым годом у.е.
Сегодня отблагодарили... Спасибо, начну ближе с ним знакомится.))
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 20:37

  Кассандра написав:Amethyst не завидуйте - скоро не будет :wink:

всмысле :?:
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Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 21:18

Сегодня хотел открыть счет, но онлайн выдавал ошибку, апку с апл стора не устанавливался, офлайн так же беда открыть счет была, на фоне кирдыка форварда... :|
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 01:27

  vpchelko написав:Искатель

тоже есть конверт депозиты.
к стати лимит отдельный от пакета Б5

Very до того відкривалася просто як дебетка чи проходили повний скоринг але ліміт при відкритті не дали?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:32

Акція від Таскомбанку та Millenium

Таскомбанк і торгівельна марка Millenium розпочали спільну акцію, в рамках якої покупці шоколаду можуть гарантовано повернути витрачені кошти, а також долучитися до важливого благодійного проекту.
Офіційні правила акції
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 13:20

Мужу налили лимиту на виртуальную веру, открытую ещё в прошлом году. Дадут ли ему бонус за первую покупку от 100 грн или поезд уже ушёл? Кто в курсе?
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:29

Re: ТАСКОМБАНК

Кассандра,
Як отримати welcome-bonus?
Для отримання welcome-бонусу одночасно мають бути виконані всі наступні умови:
  • Це має бути Ваша перша картка Very Card
  • Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки Very Card до рахунку, Вам необхідно здійснити мінімум одну операцію на суму від 100,00 грн. (включно) за рахунок кредитних коштів:
    • Покупку у магазинах або мережі Інтернет
    • Отримання готівки
    • р2р переказ коштів
  • Протягом 30-ти календарних днів з дати отримання першої картки Very Card до рахунку, Вам необхідно зареєструватись у мобільному додатку TAS2U. Якщо Ви вже зареєстровані, Вам необхідно авторизуватись у TAS2U.
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