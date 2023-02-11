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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 14:54

Купуйте на Rozetka з Visa — допомагайте відбудувати житло

Visa разом з українським маркетплейсом Rozetka долучилися до надважливого напрямку «Відбудова України» на платформі United24.
Спільна ініціатива має на меті відновити багатоповерховий житловий будинок у с.Бузова, за адресою вул. Центральна, 17-Е. Роботи з відбудови вже тривають, залишилося зібрати ще близько 3 мільйонів гривень. Завдяки цьому 212 людей із 70 квартир зможуть повернутися додому.

Долучитися до ініціативи можете й ви!
Деталі: https://news.finance.ua/ru/kupyte-na-ro ... ym-sem-yam
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 18:33

А Тася анонсировала понижение % ставки по сберегательному? С сегодняшнего дня
4% на остаток выставила, жадина )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:09

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня ,ближе к вечеру,оформил Верку.
Никто не связывался,не пытал.
Значит ли это ,что в кредитном лимите отказ?
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:38

  heyzues69 написав:Сегодня хотел открыть счет, но
офлайн так же беда открыть счет была, на фоне кирдыка форварда...
кирдык и сегодняшний ТАС - они как связаны?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 01:45

  aleksmih написав:Сегодня ,ближе к вечеру,оформил Верку.
Никто не связывался,не пытал.
Значит ли это ,что в кредитном лимите отказ?


ну может пятница еще
но обычно в течение пары часов
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 08:06

Учора теж оформив Very. Дівчина у відділенні казала що протягом півгодинки дзвонитимуть і просила щоб я підтвердив 30к кредитліміту (бо я планував менше). Але ніхто не подзвонив, прийшла смс протягом годинки про надані 30к кредліміту. Ось і все.
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:21

  Кассандра написав:А Тася анонсировала понижение % ставки по сберегательному? С сегодняшнего дня
4% на остаток выставила, жадина )

Спасибо за информацию! + в карму ;) Будем в таком случае выводить.
Напомните пожалуйста есть бесплатный выход с тасиной виртуальной дебетки?
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:Напомните пожалуйста есть бесплатный выход с тасиной виртуальной дебетки?

Готiвкою. Якщо безготiвково то лише через доньок (Спорт, Izi).
А так на iншi банки:
- СЕП - до 10000 грн. - 5 грн., вiд 10000 - 0,5%.
- р2р - 0,5% + 10 грн.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:14

Re: ТАСКОМБАНК

Alien написав:Готiвкою. Якщо безготiвково то лише через доньок (Спорт, Izi).


Так Вері ж ще. Ні?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 12:52

  Aps написав:
Alien написав:Готiвкою. Якщо безготiвково то лише через доньок (Спорт, Izi).


Так Вері ж ще. Ні?

Ну так. Я просто писав про вихiд беспосередньо на чужi банки. До того ж не знаю як в кого а в мене лiмiт вибраний по Верi майже повнiстю тому це не завжди вихiд. Хiба що карта без лiмiту
Alien
 
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