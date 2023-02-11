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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:04
в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?
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J
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Додано: Суб 11 лют, 2023 14:59
J написав:
в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?
Лише, якщо Ви новий клієнт.
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klug
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