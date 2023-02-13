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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:59
Додано: Пон 13 лют, 2023 09:03
Если верикард заказывать через приложение - допрос устраивают? (клиент в возрасте, нужно тогда будет дополнительно подготавливать)
Существующему клиенту банка есть смысл пользоваться рефералкой вери?
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