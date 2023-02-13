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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:04

в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?
J
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:59

  J написав:в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?

Лише, якщо Ви новий клієнт.
klug
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 18.08.14
Подякував: 334 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:03

Если верикард заказывать через приложение - допрос устраивают? (клиент в возрасте, нужно тогда будет дополнительно подготавливать)
Существующему клиенту банка есть смысл пользоваться рефералкой вери?
Helicopter11
 
Повідомлень: 6
З нами з: 03.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:44

Helicopter11 загальна банківська практика - пісінерам нічого не наливать,
не мучайте вікову людину, всі гроші заробити анріал.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5713
З нами з: 23.11.14
Подякував: 735 раз.
Подякували: 530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:37

Коротше, у ТАСьки тепер усе буде ходити через ойро (крім гривні в Україні) https://tascombank.ua/files/Opys_pravyl ... 022023.pdf
klug
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 18.08.14
Подякував: 334 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 150151152153
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