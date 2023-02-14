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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 150151152153

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:04

в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?
J
 
Повідомлень: 5678
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 14:59

  J написав:в ИБ или в приложении можно оформить Верку ?

Лише, якщо Ви новий клієнт.
klug
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 18.08.14
Подякував: 334 раз.
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3
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 09:03

Если верикард заказывать через приложение - допрос устраивают? (клиент в возрасте, нужно тогда будет дополнительно подготавливать)
Существующему клиенту банка есть смысл пользоваться рефералкой вери?
Helicopter11
 
Повідомлень: 6
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 21:44

Helicopter11 загальна банківська практика - пісінерам нічого не наливать,
не мучайте вікову людину, всі гроші заробити анріал.
Goodman
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Повідомлень: 5716
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 22:37

Коротше, у ТАСьки тепер усе буде ходити через ойро (крім гривні в Україні) https://tascombank.ua/files/Opys_pravyl ... 022023.pdf
klug
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 18.08.14
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3
Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 23:51

  klug написав:Коротше, у ТАСьки тепер усе буде ходити через ойро (крім гривні в Україні) https://tascombank.ua/files/Opys_pravyl ... 022023.pdf

Вибачте ви помиляєтесь - придивіться уважніше там є таке:
Валюта рахунку - будь-яка іноземна
валюта

Валюта операції - будь-яка іноземна
валюта

Конвертація та сума списання - Якщо валюта Операції відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює оригінальній сумі Операції (без конвертації).
....

Себто якщо ви карткою в USD заплатите в іноземному терміналі в USD - конвертації не буде - все пройде без неї
Alien
 
Повідомлень: 1361
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2
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 14:26

Другий рахунок Вері як дебетну карту можливо відкрити? Хтось має позитивну практику?

В5 та перша Вері з лімітами в мінусі завжди. Потрібна саме дебетка.

Фахівці з калу кажуть так - у відділенні відмовляють, посилаючись на внутрішні темники. :D
Viz
 
Повідомлень: 902
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  #<1 ... 150151152153
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