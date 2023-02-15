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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 лют, 2023 14:59
Додано: Пон 13 лют, 2023 09:03
Если верикард заказывать через приложение - допрос устраивают? (клиент в возрасте, нужно тогда будет дополнительно подготавливать)
Существующему клиенту банка есть смысл пользоваться рефералкой вери?
Додано: Пон 13 лют, 2023 21:44
Helicopter11 загальна банківська практика - пісінерам нічого не наливать,
не мучайте вікову людину, всі гроші заробити анріал.
Додано: Пон 13 лют, 2023 22:37
Коротше, у ТАСьки тепер усе буде ходити через ойро (крім гривні в Україні)
Додано: Пон 13 лют, 2023 23:51
Вибачте ви помиляєтесь - придивіться уважніше там є таке:
Валюта рахунку - будь-яка іноземна
валюта
Валюта операції - будь-яка іноземна
валюта
Конвертація та сума списання - Якщо валюта Операції відповідає валюті Рахунку, з Рахунку списується сума, що дорівнює оригінальній сумі Операції (без конвертації).
....
Себто якщо ви карткою в USD заплатите в іноземному терміналі в USD - конвертації не буде - все пройде без неї
Додано: Вів 14 лют, 2023 14:26
Другий рахунок Вері як дебетну карту можливо відкрити? Хтось має позитивну практику?
В5 та перша Вері з лімітами в мінусі завжди. Потрібна саме дебетка.
Фахівці з калу кажуть так - у відділенні відмовляють, посилаючись на внутрішні темники.
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:05
имею обратную
Веру с лимитом и Б5 для зачисления и открытия депо
Додано: Сер 15 лют, 2023 09:17
Re: ТАСКОМБАНК
"Верка" начебто може бути тільки одна у клієнта.
Й як Вам удалося мати одразу кредитні В5 та "Верку"? Начебто зараз кредитний ліміт може бути тільки на одній картці.
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