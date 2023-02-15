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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 12:59
До речі після обнулення хамелеону Приват відразу кинув ліміту трохи (який я віздразу ж обнулив) та пумб стукає з пропозицією - думаю чи варто в нього кредитку відновити.
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