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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 151152153154

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 02:31

  mephala написав:
  moveton написав:
  mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту.
только алка через доллар считает а таська решила через евро.

А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.

https://tascombank.ua/news/63e642a6fa10850012a5c36e

Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?

P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 07:11

  moveton написав:Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?

P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.

Там по тому посиланню що надали ви є таке -
Якщо валюта Операції НЕ відповідає валюті
рахунку:
1. Сума операції конвертується в Євро
за курсом Visa/Mastercard
2. Сума у Євро конвертується у валюту
рахунку за курсом Банку.

Іншими словами для усіх валют крім ойро та бакса зміни не дуже значні - основна зміна для оплат доларових та ойрових платежів карткою Тасі в гривні - якщо раніше там для бакса була пряма конвертація USD=>UAH по курсу Тасі, то наразі стане ще через одну конвертацію USD=>EUR на рівні МПС а вже потім лише EUR=>UAH по курсу Тасі. А для платежів в ойро якраз навпаки стало простіше якщо раніше я так розумію по ним була конвертація ойро в гривню через бакс, то наразі одразу застосовуватиметься Тасін курс ойро.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Viz написав:Другий рахунок Вері як дебетну карту можливо відкрити?
"Верка" начебто може бути тільки одна у клієнта.

  Viz написав:В5 та перша Вері з лімітами в мінусі завжди. Потрібна саме дебетка.
Й як Вам удалося мати одразу кредитні В5 та "Верку"? Начебто зараз кредитний ліміт може бути тільки на одній картці.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:54

Howl

Відповіли, що з цього тижня лише 1 вері рахунок може бути. Відкрию платівку азур віртуал до існуючого ощадного для депо.

В5 була з невеликим КЛ. Вері відкривав під конвертаційні, як дебетку - пару тижнів тому попав у хвилю наливання лімітів на вері.

Що вплинуло на наявність лімітів по обидвох? Можливо закриття інших карт та обнулення лімітів (останній обнуляв хамелеон).. а може конвертаційні.. а може просто так - тут же логіки в лімітах ніколи не було особливо. :roll:
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 12:59

:) До речі після обнулення хамелеону Приват відразу кинув ліміту трохи (який я віздразу ж обнулив) та пумб стукає з пропозицією - думаю чи варто в нього кредитку відновити.
Viz
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:23

  Alien написав:Іншими словами для усіх валют крім ойро та бакса зміни не дуже значні - основна зміна для оплат доларових та ойрових платежів карткою Тасі в гривні - якщо раніше там для бакса була пряма конвертація USD=>UAH по курсу Тасі, то наразі стане ще через одну конвертацію USD=>EUR на рівні МПС а вже потім лише EUR=>UAH по курсу Тасі. А для платежів в ойро якраз навпаки стало простіше якщо раніше я так розумію по ним була конвертація ойро в гривню через бакс, то наразі одразу застосовуватиметься Тасін курс ойро.

Нет, похуже. Когда-то было так: https://old.tascombank.ua/content/view/ ... ukrainian/ Т.е прямые курсы на USD (долар США), EUR (євро), GBP (фунт стерлінг), CHF (швейцарський франк), PLN (польський злотий), RUR (російський рубль). Так что евро, как был прямой курс, так и остался. А вот ещё четыре валюты (рубль, наверное, теперь никак) теперь (или не теперь?) начнут пересчитываться через евро. Уже не понять что конкретно меняется именно с 20 февраля. Эти ж партизаны в извещении пишут только про появление гривневого DCC, который, как раз, и так был.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:47

moveton
лучше в ветке таськи детально обсуждать эту новость.
что бы и другие клиенты таса почитали (приняли участие)
я тут написал просто в смысле что дурной пример заразителен. что бы хорошее банки перенимали для клиентов так быстро.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

Как бесплатно перевыпустить карту пудра - та что на руках по тихоньку в говно превращается - пленка с лицевой части отклеилась - с задней стороны тоже скоро отлезет с магнитной лентой.
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 09:43

  vpchelko написав:Как бесплатно перевыпустить карту пудра - та что на руках по тихоньку в говно превращается - пленка с лицевой части отклеилась - с задней стороны тоже скоро отлезет с магнитной лентой.

Так пудру все получали по акции, где доп карта была бесплатно, а соответственно у всех свинорылов их по две.
Мою Б5, которая начала тоже облазить, бесплатно перевыпускать отказались. Обернул её скотчем вокруг и всё работает. Лайфхак :wink:
deneg net
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