Додано: Сер 15 лют, 2023 02:31

mephala написав: moveton написав: mephala написав: теперь таська начала все считать через одну валюту.

только алка через доллар считает а таська решила через евро. теперь таська начала все считать через одну валюту.только алка через доллар считает а таська решила через евро.

А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт. А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.

https://tascombank.ua/news/63e642a6fa10850012a5c36e

Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "считать", как у Сени?P.S. Там ещёперейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.