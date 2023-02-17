mephala написав:теперь таська начала все считать через одну валюту. только алка через доллар считает а таська решила через евро.
А где это, кстати, написано? Мне пришло Тасино извещение, что нефиг теперь выбирать в зарубежном магазине цену в гривнах потому, что будет DCC через евро. Но тут удивление только в том, что раньше так не было. Насколько я понял предупреждение, если магазин выставит счёт в долларах, то оно с гривневой карты всё таки не через евро пойдёт.
Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?
P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
moveton написав:Верно. Именно это и пришло. Гривна-гривна будет через DCC, что как бы и норм. Где там про "все считать", как у Сени?
P.S. Там ещё по ссылке перейти надо. Там уже и про другие валюты есть. Хотя в собственно новости об этом ни слова и ещё издеваются, что нужно выбирать родную валюту страны. А раньше, судя по тому, что нарылось, сравнительно богатый выбор прямых курсов был. Даже фунт. А вот гривневый DCC был и раньше.
Там по тому посиланню що надали ви є таке - Якщо валюта Операції НЕ відповідає валюті рахунку: 1. Сума операції конвертується в Євро за курсом Visa/Mastercard 2. Сума у Євро конвертується у валюту рахунку за курсом Банку.
Іншими словами для усіх валют крім ойро та бакса зміни не дуже значні - основна зміна для оплат доларових та ойрових платежів карткою Тасі в гривні - якщо раніше там для бакса була пряма конвертація USD=>UAH по курсу Тасі, то наразі стане ще через одну конвертацію USD=>EUR на рівні МПС а вже потім лише EUR=>UAH по курсу Тасі. А для платежів в ойро якраз навпаки стало простіше якщо раніше я так розумію по ним була конвертація ойро в гривню через бакс, то наразі одразу застосовуватиметься Тасін курс ойро.
Відповіли, що з цього тижня лише 1 вері рахунок може бути. Відкрию платівку азур віртуал до існуючого ощадного для депо.
В5 була з невеликим КЛ. Вері відкривав під конвертаційні, як дебетку - пару тижнів тому попав у хвилю наливання лімітів на вері.
Що вплинуло на наявність лімітів по обидвох? Можливо закриття інших карт та обнулення лімітів (останній обнуляв хамелеон).. а може конвертаційні.. а може просто так - тут же логіки в лімітах ніколи не було особливо.
Alien написав:Іншими словами для усіх валют крім ойро та бакса зміни не дуже значні - основна зміна для оплат доларових та ойрових платежів карткою Тасі в гривні - якщо раніше там для бакса була пряма конвертація USD=>UAH по курсу Тасі, то наразі стане ще через одну конвертацію USD=>EUR на рівні МПС а вже потім лише EUR=>UAH по курсу Тасі. А для платежів в ойро якраз навпаки стало простіше якщо раніше я так розумію по ним була конвертація ойро в гривню через бакс, то наразі одразу застосовуватиметься Тасін курс ойро.
Нет, похуже. Когда-то было так: https://old.tascombank.ua/content/view/ ... ukrainian/ Т.е прямые курсы на USD (долар США), EUR (євро), GBP (фунт стерлінг), CHF (швейцарський франк), PLN (польський злотий), RUR (російський рубль). Так что евро, как был прямой курс, так и остался. А вот ещё четыре валюты (рубль, наверное, теперь никак) теперь (или не теперь?) начнут пересчитываться через евро. Уже не понять что конкретно меняется именно с 20 февраля. Эти ж партизаны в извещении пишут только про появление гривневого DCC, который, как раз, и так был.
moveton лучше в ветке таськи детально обсуждать эту новость. что бы и другие клиенты таса почитали (приняли участие) я тут написал просто в смысле что дурной пример заразителен. что бы хорошее банки перенимали для клиентов так быстро.
vpchelko написав:Как бесплатно перевыпустить карту пудра - та что на руках по тихоньку в говно превращается - пленка с лицевой части отклеилась - с задней стороны тоже скоро отлезет с магнитной лентой.
Так пудру все получали по акции, где доп карта была бесплатно, а соответственно у всех свинорылов их по две. Мою Б5, которая начала тоже облазить, бесплатно перевыпускать отказались. Обернул её скотчем вокруг и всё работает. Лайфхак