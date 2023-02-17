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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02

  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
J
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 290 раз.
 
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