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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02
Vorlon написав:vpchelko deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран?
когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
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