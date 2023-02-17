когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:27
це, що типу дворецькому власну iнфiню давати кошерно? Взагалi то проблема дворецького як вiн платитиме за пиво господарю - ваша справа замовити, а правильний дворецький сам все зробить як треба
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:30
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