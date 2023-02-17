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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02

  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:27

  J написав:
  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок

це, що типу дворецькому власну iнфiню давати кошерно? Взагалi то проблема дворецького як вiн платитиме за пиво господарю - ваша справа замовити, а правильний дворецький сам все зробить як треба :twisted:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:30

  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

Я давно пользуюсь, проблем в другом...
vpchelko
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