когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:27
це, що типу дворецькому власну iнфiню давати кошерно? Взагалi то проблема дворецького як вiн платитиме за пиво господарю - ваша справа замовити, а правильний дворецький сам все зробить як треба
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:30
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:29
Re: ТАСКОМБАНК
Не приходять пуш повідомлення про операції в додаток. Переключено на пуш. Всі можливі дозволи надано, в т.ч. і на службові сповіщення. Як побороти?
Щоб побачити сповіщення захожу в додаток і в сповіщеннях тільки можу побачити. Так у всіх?
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:40
В мене приходять
Може ще якійсь фоновий режим включити для застосунку
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