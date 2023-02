Додано: Нед 19 лют, 2023 23:09

Вітаю шановне панство!



Маю пару цивільних дня, щоб вперше стати клієнтом ТАСі заради конвертдепо. Зрозумів наступне: готівкою та/або СЕПом можна заходити безоплатно на Ощадний і на Very Card (якщо вона не в мінусі), після чого з Ощадного через Azure або напряму з Very Card через Обмін валют можна конвертуватися. У зв'язку з цим маю кілька питань.



Як найшвидше отримати Very Card? Якщо заходити через TAS2U, буде тільки віртуалка, чи її можна буде отримати як фізичну у відділенні? Бо пластик мати хотілося б...