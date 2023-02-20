когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:27
це, що типу дворецькому власну iнфiню давати кошерно? Взагалi то проблема дворецького як вiн платитиме за пиво господарю - ваша справа замовити, а правильний дворецький сам все зробить як треба
Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:30
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:29
Re: ТАСКОМБАНК
Не приходять пуш повідомлення про операції в додаток. Переключено на пуш. Всі можливі дозволи надано, в т.ч. і на службові сповіщення. Як побороти?
Щоб побачити сповіщення захожу в додаток і в сповіщеннях тільки можу побачити. Так у всіх?
Додано: Нед 19 лют, 2023 11:40
В мене приходять
Може ще якійсь фоновий режим включити для застосунку
Додано: Нед 19 лют, 2023 23:09
Re: ТАСКОМБАНК
Вітаю шановне панство!
Маю пару цивільних дня, щоб вперше стати клієнтом ТАСі заради конвертдепо. Зрозумів наступне: готівкою та/або СЕПом можна заходити безоплатно на Ощадний і на Very Card (якщо вона не в мінусі), після чого з Ощадного через Azure або напряму з Very Card через Обмін валют можна конвертуватися. У зв'язку з цим маю кілька питань.
Як найшвидше отримати Very Card? Якщо заходити через TAS2U, буде тільки віртуалка, чи її можна буде отримати як фізичну у відділенні? Бо пластик мати хотілося б...
Додано: Пон 20 лют, 2023 00:17
на кредитный счет, а не Вери
так что - идете в отделение и сразу две заявки - на Веру и на Б5
ну там менеджера спросите, может посоветует сначала Веру чтобы налили лимита
а потом второй подход за Б5
так как лимит нальют не мгновенно, а даже если одобрят -на след день,
в этот день норм пополните его и откроете
лучше офлайн чтобы менеджеру приятно, ну а потом уже онлайн - заводом на кредитный счет без лимита (типа Б5, но если на веру не нальют - то у вас один будет)
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:14
surprise
Пополнял Б5. Толкал из приложения другого банка на карту тас.
Так тас взял комиссию за вход. Раньше не брал
Как лучше пополнять тогда теперь, без прихода в отделение?
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:28
Додано: Пон 20 лют, 2023 09:52
Востаннє редагувалось David_pl в Пон 20 лют, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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