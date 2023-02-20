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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:02

  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:27

  J написав:
  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

когда дворецкого за за пивом посылаеш, то давать ему свой смартфон не ок

це, що типу дворецькому власну iнфiню давати кошерно? Взагалi то проблема дворецького як вiн платитиме за пиво господарю - ваша справа замовити, а правильний дворецький сам все зробить як треба :twisted:
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 17:30

  Vorlon написав:vpchelko
deneg net
Смартфоном сложно для оплаты пользоваться? Или ваш смартфон тоже ветеран? :lol:

Я давно пользуюсь, проблем в другом...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:29

Re: ТАСКОМБАНК

Не приходять пуш повідомлення про операції в додаток. Переключено на пуш. Всі можливі дозволи надано, в т.ч. і на службові сповіщення. Як побороти?
Щоб побачити сповіщення захожу в додаток і в сповіщеннях тільки можу побачити. Так у всіх?
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 11:40

  lel написав:Не приходять пуш повідомлення про операції в додаток. Переключено на пуш. Всі можливі дозволи надано, в т.ч. і на службові сповіщення. Як побороти?
Щоб побачити сповіщення захожу в додаток і в сповіщеннях тільки можу побачити. Так у всіх?

В мене приходять
Може ще якійсь фоновий режим включити для застосунку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 23:09

Re: ТАСКОМБАНК

Вітаю шановне панство!

Маю пару цивільних дня, щоб вперше стати клієнтом ТАСі заради конвертдепо. Зрозумів наступне: готівкою та/або СЕПом можна заходити безоплатно на Ощадний і на Very Card (якщо вона не в мінусі), після чого з Ощадного через Azure або напряму з Very Card через Обмін валют можна конвертуватися. У зв'язку з цим маю кілька питань.

Як найшвидше отримати Very Card? Якщо заходити через TAS2U, буде тільки віртуалка, чи її можна буде отримати як фізичну у відділенні? Бо пластик мати хотілося б...
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 00:17

  kreuz написав: безоплатно на Ощадний і на Very Card (якщо вона не в мінусі)

на кредитный счет, а не Вери

так что - идете в отделение и сразу две заявки - на Веру и на Б5
ну там менеджера спросите, может посоветует сначала Веру чтобы налили лимита
а потом второй подход за Б5

так как лимит нальют не мгновенно, а даже если одобрят -на след день,
в этот день норм пополните его и откроете
лучше офлайн чтобы менеджеру приятно, ну а потом уже онлайн - заводом на кредитный счет без лимита (типа Б5, но если на веру не нальют - то у вас один будет)
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:14

surprise

Пополнял Б5. Толкал из приложения другого банка на карту тас.

Так тас взял комиссию за вход. Раньше не брал :mrgreen:

Как лучше пополнять тогда теперь, без прихода в отделение?
David_pl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:28

  David_pl написав:Пополнял Б5. Толкал из приложения другого банка на карту тас.

Так тас взял комиссию за вход. Раньше не брал :mrgreen:

Не должен брать. Звоните на горячую линию, разбирайтесь.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:52

Спасибо. Горячка говорит не должно быть. "Шлите скрин" говорит. Отослал.
Зображення
Востаннє редагувалось David_pl в Пон 20 лют, 2023 09:55, всього редагувалось 1 раз.
David_pl
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