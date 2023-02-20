Howl написав: kreuz написав:
чи можна відкрити Вері онлайн так, щоб швиденько у відділенні отримати до неї пластик?
Онлайн тільки для неклієнтів банку, інші через відділення.
До сьогодні клієнтом я й не був, тож заявку онлайн зробити намагався аж двічі, бо вперше чомусь викинуло мене на початок. Хоча на другий раз оформлення закінчилося тим, що я зробив своє фото (вже для ТАСі, після Дії) та й знову попав на початок. Жодного повідомлення типу "Дякуємо! Розглянемо Вашу заявку протягом тижня:)" так і не отримав, колцентр пошук моєї заявки завершив невиконаною обіцянкою передзвонити, через я що я засумнівався у ефективності такої витрати цивільного часу та пішов у відділення.
Ну а там відкрили мені Вері без к/л як військовому та Ощадний депозит до нього (в TAS2U з'явився з нульовим залишком), хоч я його не замовляв, а також віртуальну Платівку в доларах. PINи до карток поотримував, на пластику змінив одразу через банкомат.
Що де ще треба зробити, щоби запобігти усяким комісіям? GSM-банкінг в налаштуваннях пропонує лише підключити, тож я розумію, що наразі він вимкнений.