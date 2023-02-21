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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:54

  cohan написав:
  kreuz написав: безоплатно на Ощадний і на Very Card (якщо вона не в мінусі)

на кредитный счет, а не Вери

Дякую за відповідь. Але трохи неясно, що Ви маєте на увазі в цитаті. Хіба Вері має кілька рахунків, кредитний та якийсь інший? Та хіба зарахування на її рахунок згідно п. 2.1 не є безоплатним?

І спитаю ще раз: чи можна відкрити Вері онлайн так, щоб швиденько у відділенні отримати до неї пластик?
kreuz
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23

  kreuz написав:
І спитаю ще раз: чи можна відкрити Вері онлайн так, щоб швиденько у відділенні отримати до неї пластик?


Уже 5 день открыть не можем. Ни в приложении, ни на сайте. Постоянно ошибки. Новый клиент. Поддержка ничего вразумительного не говорит
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:42

arkavs
Я жінці два тижні тому вирішив оформити, заявка висить на розгляді. Гарячка каже потрібно нову робити, а як її зробиш, коли вже є активна.
Трохи тугой банк.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:43

Підкажіть штовхати на Верку з моно чи алли без коміса
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

  kreuz написав:чи можна відкрити Вері онлайн так, щоб швиденько у відділенні отримати до неї пластик?
Онлайн тільки для неклієнтів банку, інші через відділення.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:55

  Howl написав:
  kreuz написав:чи можна відкрити Вері онлайн так, щоб швиденько у відділенні отримати до неї пластик?
Онлайн тільки для неклієнтів банку, інші через відділення.

До сьогодні клієнтом я й не був, тож заявку онлайн зробити намагався аж двічі, бо вперше чомусь викинуло мене на початок. Хоча на другий раз оформлення закінчилося тим, що я зробив своє фото (вже для ТАСі, після Дії) та й знову попав на початок. Жодного повідомлення типу "Дякуємо! Розглянемо Вашу заявку протягом тижня:)" так і не отримав, колцентр пошук моєї заявки завершив невиконаною обіцянкою передзвонити, через я що я засумнівався у ефективності такої витрати цивільного часу та пішов у відділення.

Ну а там відкрили мені Вері без к/л як військовому та Ощадний депозит до нього (в TAS2U з'явився з нульовим залишком), хоч я його не замовляв, а також віртуальну Платівку в доларах. PINи до карток поотримував, на пластику змінив одразу через банкомат.

Що де ще треба зробити, щоби запобігти усяким комісіям? GSM-банкінг в налаштуваннях пропонує лише підключити, тож я розумію, що наразі він вимкнений.
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:02

Re: ТАСКОМБАНК

kreuz, із платного це GSM-банкінг. Його слід відключити для кожної картки окремо.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 06:49

Re: ТАСКОМБАНК

Howl написав:kreuz, із платного це GSM-банкінг. Його слід відключити для кожної картки окремо.
По Вери безкоштовно на даний час.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:24

Re: ТАСКОМБАНК

В Тасе что голубями пользуются для проводки транзакций по карточным счетам?
vpchelko
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