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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4376
З нами з: 14.10.08
Подякував: 276 раз.
Подякували: 272 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

в Недододатку конверт депозиты почему-то требуют на 1 копейку больше - приходиться оформлять в веб версии.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 684
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 154155156157
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