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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:47
Re: ТАСКОМБАНК
в Недододатку конверт депозиты почему-то требуют на 1 копейку больше - приходиться оформлять в веб версии.
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