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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4376
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

в Недододатку конверт депозиты почему-то требуют на 1 копейку больше - приходиться оформлять в веб версии.
vpchelko
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Повідомлень: 685
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:53

«Лапка турботи»: врятуємо життя тварин разом!

Мережа зоомаркетів MasterZoo та благодійний фонд UAnimals за підтримки Visa ініціювали другу хвилю благодійної акції зі збору коштів на лікування постраждалих від війни тварин.
Долучитися до ініціативи дуже просто. Купуйте «Лапку турботи» за 10 грн у мережі зоомаркетів або в інтернет-магазині MasterZoo. Цей донат MasterZoo автоматично подвоює. А за умови оплати карткою Visa від Таскомбанку одна «лапка» перетвориться вже на благодійні 40 грн!
Всі зібрані кошти будуть перераховані до фонду UAnimals на лікування, операції та ветеринарні препарати для тварин, що постраждали внаслідок війни.
Благодійна кампанія триватиме до 21 квітня 2023 року.
Разом ми непереможні, бо небайдужі!
Assistant_Portal
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