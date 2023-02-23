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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

в Недододатку конверт депозиты почему-то требуют на 1 копейку больше - приходиться оформлять в веб версии.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 14:53

«Лапка турботи»: врятуємо життя тварин разом!

Мережа зоомаркетів MasterZoo та благодійний фонд UAnimals за підтримки Visa ініціювали другу хвилю благодійної акції зі збору коштів на лікування постраждалих від війни тварин.
Долучитися до ініціативи дуже просто. Купуйте «Лапку турботи» за 10 грн у мережі зоомаркетів або в інтернет-магазині MasterZoo. Цей донат MasterZoo автоматично подвоює. А за умови оплати карткою Visa від Таскомбанку одна «лапка» перетвориться вже на благодійні 40 грн!
Всі зібрані кошти будуть перераховані до фонду UAnimals на лікування, операції та ветеринарні препарати для тварин, що постраждали внаслідок війни.
Благодійна кампанія триватиме до 21 квітня 2023 року.
Разом ми непереможні, бо небайдужі!
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:02

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Не одразу зрозумів як це зробити, якщо багато карток додано чи є.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 19:58

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur написав:В останньому оновленні ТАС2Ю додали можливість тасувати і приховувати карти.
Це бета? Бо щось такого не бачу, остання версія
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:05

2XL

Свайпніть вліво до кінця в меню карт - там побачите Змінити порядок та видимість карток
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:42

23 лютого, а рахунків комунальних досі не надійшло в додатку. Глюк чи так у всіх?
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 08:56

Re: ТАСКОМБАНК

Viz написав:23 лютого, а рахунків комунальних досі не надійшло в додатку. Глюк чи так у всіх?
Вже кілька місяців видаляю-створюю всі підписки, щоб підтягнулися нові рахунки
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 09:22

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:
Viz написав:23 лютого, а рахунків комунальних досі не надійшло в додатку. Глюк чи так у всіх?
Вже кілька місяців видаляю-створюю всі підписки, щоб підтягнулися нові рахунки
Єдиний плюс платити через їх додаток- швидко проводять по рахунку(кешбек на 2 день). Стомився гратися із додаванням, сплатив через інший сервіс- кешбек буде, але вже 3 дні проводять по рахунку.
lel
 
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