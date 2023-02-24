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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45
klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52
arkavs написав: klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
Щойно отримав також. Мабуть вчора хтось із чоловіків перебрав.
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Honestus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04
Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
klug написав:
Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі.
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Honestus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
Уже опровержения шлют )))
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:29
Honestus написав:
Посилаються на тимчасові труднощі.
Ага, сушняк.
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klug
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