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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30

ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45

  klug написав:ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg

Та же фигня. Мабуть технічний збій
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52

  arkavs написав:
  klug написав:ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg

Та же фигня. Мабуть технічний збій

Щойно отримав також. Мабуть вчора хтось із чоловіків перебрав. :D
Honestus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04

Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

  klug написав:Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.

Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі. :D
Honestus
 
Повідомлень: 41
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

Уже опровержения шлют )))
arkavs
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Подякував: 839 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:29

  Honestus написав:Посилаються на тимчасові труднощі. :D

Ага, сушняк.
klug
 
Повідомлень: 7947
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  #<1 ... 155156157158
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