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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45
klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:52
arkavs написав: klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
Щойно отримав також. Мабуть вчора хтось із чоловіків перебрав.
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Honestus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:04
Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
klug написав:
Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі.
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Honestus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
Уже опровержения шлют )))
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:29
Honestus написав:
Посилаються на тимчасові труднощі.
Ага, сушняк.
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:29
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
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ihorsic
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:48
klug написав: Honestus написав:
Посилаються на тимчасові труднощі.
Ага, сушняк.
400 грамм водки 2 бокала пива
Honestus написав: arkavs написав: klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
Щойно отримав також. Мабуть вчора хтось із чоловіків перебрав.
Комсорг
Востаннє редагувалось Ромасик
в П'ят 24 лют, 2023 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:50
klug написав:
Більше лякає, щоб вони на черговому корпоративі таки не передали справи до суду - потім бігай доводь, що ти не олень.
До якого суду?))
Не лякайте дітей наніч!
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Ромасик
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