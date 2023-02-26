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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30

ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
klug
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45

  klug написав:ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg

Та же фигня. Мабуть технічний збій
arkavs
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Повідомлень: 477
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Подякував: 840 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі. :D
Honestus
 
Повідомлень: 43
З нами з: 26.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

Уже опровержения шлют )))
arkavs
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Повідомлень: 477
З нами з: 11.06.15
Подякував: 840 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:29

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
ihorsic
 
Повідомлень: 831
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:18

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.

Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими
1finanсier
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Повідомлень: 556
З нами з: 02.09.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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  #<1 ... 155156157158
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