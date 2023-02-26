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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45
Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі.
Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:29
Re: ТАСКОМБАНК
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Додано: Нед 26 лют, 2023 16:18
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