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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
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klug
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45
klug написав:
ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі
, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку
до 26.01
або вона подасть до суду. facepalm.jpg
Та же фигня. Мабуть технічний збій
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі.
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Honestus
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21
Уже опровержения шлют )))
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arkavs
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Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:29
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
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ihorsic
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Додано: Нед 26 лют, 2023 16:18
ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими
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1finanсier
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Додано: Нед 26 лют, 2023 20:08
1finanсier написав: ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими
за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?
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flysoulfly
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Додано: Нед 26 лют, 2023 20:18
flysoulfly написав: 1finanсier написав: ihorsic написав:
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими
за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?
Так. Але наразі курс при оффі набагато кращий ніж при онлайні а тому в підсумку розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим. Це чудово видно у таблиці що доступна за посиланням на першій сторінці цієї теми
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Alien
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Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38
Alien написав: flysoulfly написав: 1finanсier написав:
[quote="5545858:ihorsic"
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись
за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?
Так. Але наразі курс при оффі набагато кращий ніж при онлайні а тому в підсумку розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим. Це чудово видно у таблиці що доступна за посиланням на першій сторінці цієї теми
спасибо.
Просто мне даже не верится в такой ТАСин нонсенс с соотношением итоговых онлайн и оффлайн курсов.
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flysoulfly
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