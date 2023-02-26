RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:30

ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg
klug
 
Повідомлень: 7949
З нами з: 18.08.14
Подякував: 335 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:45

  klug написав:ТАСька вже зовсім з розуму вижила. Погашаю справно, картка у грейсі, ТАСька прислала СМСку, щоб погасив прострочку до 26.01 або вона подасть до суду. facepalm.jpg

Та же фигня. Мабуть технічний збій
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 11.06.15
Подякував: 840 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

Вже вибачились. Переплутали тексти СМС.
Посилаються на тимчасові труднощі. :D
Honestus
 
Повідомлень: 44
З нами з: 26.12.22
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:21

Уже опровержения шлют )))
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 11.06.15
Подякував: 840 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 21:29

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.
ihorsic
 
Повідомлень: 832
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 16:18

  ihorsic написав:Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.

Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 02.09.19
Подякував: 193 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:08

  1finanсier написав:
  ihorsic написав:Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.

Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими

за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 13.01.09
Подякував: 586 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:18

  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:
  ihorsic написав:Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись? Дякую.

Враження нормальне. Зручно розміщувати онлайн. Є попереднє замовлення валюти. Ну і в моєму місті видали новенькими

за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?

Так. Але наразі курс при оффі набагато кращий ніж при онлайні а тому в підсумку розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим. Це чудово видно у таблиці що доступна за посиланням на першій сторінці цієї теми
Alien
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 12.01.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 20:38

  Alien написав:
  flysoulfly написав:
  1finanсier написав:[quote="5545858:ihorsic"
Доброго вечора шановні колеги! Підскажіть будь ласка про особливості конверт депо у ТАСі? Як віддають і все таке інше... Чи варто з ним зв'язуватись

за оффлайн открытие конверт.депозита комиссию 600грн сейчас берут?
Так. Але наразі курс при оффі набагато кращий ніж при онлайні а тому в підсумку розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим. Це чудово видно у таблиці що доступна за посиланням на першій сторінці цієї теми

спасибо.
Просто мне даже не верится в такой ТАСин нонсенс с соотношением итоговых онлайн и оффлайн курсов.
flysoulfly
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 13.01.09
Подякував: 586 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 155156157158
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1579)
26.02.2023 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.