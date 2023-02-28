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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 156157158159

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
13%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Alien написав:розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим


Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?
Скільки орієнтовно часу займе?
Наперед дякую!!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:01

Re: ТАСКОМБАНК

Как так посчитали что офлайн с комисиями выгоднее? Максимум ведь 100к в гривне
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04

  V2 написав:
  Alien написав:розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим


Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?
Скільки орієнтовно часу займе?
Наперед дякую!!!

Якщо відділення не гальмуватиме та не буде черги - я вклався в 15 хвилин. Діло було так - я прийшов у відділення у п'ятницю (короткий день) за 15 хвилин до закриття (так сказали співробітники банку) і заявив що хочу відкрити конвертаційний, а кошти в мене в готівці. Дівчата переглянулись і сказали: "встигнемо - мерщій вносіть готівку на ощадний". В мене був відкритий депо до запитання в гривні - Ощадний він потрібний - тому відкрийте його заздалегідь. Також необхідно мати одну картку в валюті вкладу. Краще Платівку/azure. Її можна відкрити у відділенні а можна у додатку заздалегідь. В мене в доларах її не було - тому поки я копирсався коло каси у той час як одна менеджерка чаклувала над угодою, друга підбігла до мене і сказала: "Тас2ю користуєтесь? Мерщій відкривайте платівку в доларах, бо якщо відкривати будемо ми - втратимо час". Пару хвилин - і картка відкрита. Йду від каси до менеджерки - підписуємо угоди - я вільний. На порозі при виході з відділення - отпимую пуш повідомлення від Тас2ю - про відкриття депо - дівчата в 15 хвилин вклались.
Отже підсумовую - йти в банк треба маючі вже відкриті Ощадний у гривні та платівку у валюті вкладу. Спочатку повідомляєте менеджера про бажання відкриття депо та уточнюєте точну суму у менеджера внесення на Ощадний (хоча вона відповідає таблиці) і вносите готівку на рахунок в мене сума була 101000 . Після цього повертаєтесь до менеджера і закінчуєте розпочате.
Важливо!!! У відкритій платівці/азуре - не забудьте вимкнути GSM-інформування. Можна в Тас2ю, але надійніше заявою у відділенні. Я відключав у тас2ю - але воно саме включилось після повернення депо та стягнуло 55 центів. На щастя я мав скріни зроблені напередодні, у день закінчення депо до списання та після списання комісу, а також після того як послуга знов увімкнулось (це відбулось наступного ранку). Підтримка заявляла, що я ніколи послугу не вимикав але проти скринів суперечити не стали і комісію повернули. Отака вона Таська - вже 5 років її знаю - нічого не змінюється - так і намагається вкрасти дріб'язок. Тому будьте уважні. Краще мати письмову заяву у відділенні, на крайній випадок скріни.
В принципі усе.
Alien
 
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