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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 156157158159 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 8 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 25% 2 2- Погане. Некомпетентне. 13% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 25% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 2 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Вів 28 лют, 2023 12:38 Re: ТАСКОМБАНК Alien написав: розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим



Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?

Скільки орієнтовно часу займе?

Наперед дякую!!! Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?Скільки орієнтовно часу займе?Наперед дякую!!! V2 4 Повідомлень: 7821 З нами з: 03.07.09 Подякував: 283 раз. Подякували: 1303 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 13:01 Re: ТАСКОМБАНК Как так посчитали что офлайн с комисиями выгоднее? Максимум ведь 100к в гривне vpchelko

Повідомлень: 695 З нами з: 05.07.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лют, 2023 13:04 V2 написав: Alien написав: розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим розміщення депо у відділенні виходить вигіднішим



Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?

Скільки орієнтовно часу займе?

Наперед дякую!!! Який алгоритм дій при відкритті такого депо у відділенні?Скільки орієнтовно часу займе?Наперед дякую!!!

Якщо відділення не гальмуватиме та не буде черги - я вклався в 15 хвилин. Діло було так - я прийшов у відділення у п'ятницю (короткий день) за 15 хвилин до закриття (так сказали співробітники банку) і заявив що хочу відкрити конвертаційний, а кошти в мене в готівці. Дівчата переглянулись і сказали: "встигнемо - мерщій вносіть готівку на ощадний". В мене був відкритий депо до запитання в гривні - Ощадний він потрібний - тому відкрийте його заздалегідь. Також необхідно мати одну картку в валюті вкладу. Краще Платівку/azure. Її можна відкрити у відділенні а можна у додатку заздалегідь. В мене в доларах її не було - тому поки я копирсався коло каси у той час як одна менеджерка чаклувала над угодою, друга підбігла до мене і сказала: "Тас2ю користуєтесь? Мерщій відкривайте платівку в доларах, бо якщо відкривати будемо ми - втратимо час". Пару хвилин - і картка відкрита. Йду від каси до менеджерки - підписуємо угоди - я вільний. На порозі при виході з відділення - отпимую пуш повідомлення від Тас2ю - про відкриття депо - дівчата в 15 хвилин вклались.

Отже підсумовую - йти в банк треба маючі вже відкриті Ощадний у гривні та платівку у валюті вкладу. Спочатку повідомляєте менеджера про бажання відкриття депо та уточнюєте точну суму у менеджера внесення на Ощадний (хоча вона відповідає таблиці) і вносите готівку на рахунок в мене сума була 101000 . Після цього повертаєтесь до менеджера і закінчуєте розпочате.

Важливо!!! У відкритій платівці/азуре - не забудьте вимкнути GSM-інформування. Можна в Тас2ю, але надійніше заявою у відділенні. Я відключав у тас2ю - але воно саме включилось після повернення депо та стягнуло 55 центів. На щастя я мав скріни зроблені напередодні, у день закінчення депо до списання та після списання комісу, а також після того як послуга знов увімкнулось (це відбулось наступного ранку). Підтримка заявляла, що я ніколи послугу не вимикав але проти скринів суперечити не стали і комісію повернули. Отака вона Таська - вже 5 років її знаю - нічого не змінюється - так і намагається вкрасти дріб'язок. Тому будьте уважні. Краще мати письмову заяву у відділенні, на крайній випадок скріни.

В принципі усе. Якщо відділення не гальмуватиме та не буде черги - я вклався в 15 хвилин. Діло було так - я прийшов у відділення у п'ятницю (короткий день) за 15 хвилин до закриття (так сказали співробітники банку) і заявив що хочу відкрити конвертаційний, а кошти в мене в готівці. Дівчата переглянулись і сказали: "встигнемо - мерщій вносіть готівку на ощадний". В мене був відкритий депо до запитання в гривні - Ощадний він потрібний - тому відкрийте його заздалегідь. Також необхідно мати одну картку в валюті вкладу. Краще Платівку/azure. Її можна відкрити у відділенні а можна у додатку заздалегідь. В мене в доларах її не було - тому поки я копирсався коло каси у той час як одна менеджерка чаклувала над угодою, друга підбігла до мене і сказала: "Тас2ю користуєтесь? Мерщій відкривайте платівку в доларах, бо якщо відкривати будемо ми - втратимо час". Пару хвилин - і картка відкрита. Йду від каси до менеджерки - підписуємо угоди - я вільний. На порозі при виході з відділення - отпимую пуш повідомлення від Тас2ю - про відкриття депо - дівчата в 15 хвилин вклались.Отже підсумовую - йти в банк треба маючі вже відкриті Ощадний у гривні та платівку у валюті вкладу. Спочатку повідомляєте менеджера про бажання відкриття депо та уточнюєте точну суму у менеджера внесення на Ощадний (хоча вона відповідає таблиці) і вносите готівку на рахунок в мене сума була 101000 . Після цього повертаєтесь до менеджера і закінчуєте розпочате.Важливо!!! У відкритій платівці/азуре - не забудьте вимкнути GSM-інформування. Можна в Тас2ю, але надійніше заявою у відділенні. Я відключав у тас2ю - але воно саме включилось після повернення депо та стягнуло 55 центів. На щастя я мав скріни зроблені напередодні, у день закінчення депо до списання та після списання комісу, а також після того як послуга знов увімкнулось (це відбулось наступного ранку). Підтримка заявляла, що я ніколи послугу не вимикав але проти скринів суперечити не стали і комісію повернули. Отака вона Таська - вже 5 років її знаю - нічого не змінюється - так і намагається вкрасти дріб'язок. Тому будьте уважні. Краще мати письмову заяву у відділенні, на крайній випадок скріни.В принципі усе. Alien Повідомлень: 1450 З нами з: 12.01.20 Подякував: 47 раз. Подякували: 371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 156157158159 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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